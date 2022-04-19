Перед гостьовим поєдинком 33-го туру проти Анже відсутні аж 9 гравців, інформує офіційний сайт столичного гранда.

ПСЖ хоче позбутися друзів Мессі

Неймар відбуватиме дискваліфікацію за перебір жовтих, а Мессі має запалення ахілового сухожилля. У лазареті ПСЖ перебуває ще 7 гравців – Верратті, Кімпембе, Еррера, Курзава, Дракслер, Паредес і Діалло. Загалом 9 втрат, з яких майже виходить зіркова команда.

Додамо, що ПСЖ може де-юре стати чемпіоном Франції. Для цього підопічним Почеттіно потрібно зіграти проти Анже краще, ніж Марсель зіграє проти Нанта. Обидва матчі відбудуться завтра, початок о 22:00.

ПСЖ переграв Марсель у дербі – Мбаппе та Неймар приносять перемогу, Мессі без гола