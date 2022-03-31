ПСЖ серьезно размышляет о будущем двух своих звезд – Лионеля Месси и Неймара.

Будущее Месси и Неймара в Париже под вопросом после вылета из Лиги чемпионов, сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe.

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Мало клубов могут позволить себе подписание этих суперзвезд и сами они больше склонны остаться. Но все будет зависеть от руководства ПСЖ, размышляющего над вариантом продажи аргентинца и бразильца. Окончательного решения пока нет.

МЛС является наиболее возможным пунктом назначения Лео и Нея. Игроки не раз заявляли о своем желании попробовать свои силы в Америке.

К слову, Килиан Мбаппе, скорее всего, летом покинет Париж и переберется в мадридский Реал. Если руководство ПСЖ решит продать Месси и Неймара, то полностью потеряет за одно трансферное окно суперзвездное трио.

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