Майбутнє Мессі й Неймара у Парижі під питанням після вильоту з Ліги чемпіонів, інформує GFFN з посиланням на L’Équipe.

Неймар руйнує ПСЖ – бразилець приходить на тренування у жалюгідному стані, майже п'яним

Обмаль клубів можуть дозволити собі підписання цих суперзірок та й самі вони більше схильні залишитись. Але все залежатиме від керівництва ПСЖ, яке роздумує над варіантом продажу аргентинця й бразильця. Остаточного рішення поки немає.

МЛС є найбільш ймовірним пунктом призначення Лео та Нея. Гравці не раз заявляли про своє бажання спробувати свої сили в Америці.

До слова, Кіліан Мбаппе, найімовірніше, також влітку покине Париж й перебереться у мадридський Реал. Відтак, якщо керівництво ПСЖ вирішить продати Мессі й Неймара, то повністю втратить за одне трансферне вікно суперзіркове тріо.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ