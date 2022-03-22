Нападающий ПСЖ Неймар не демонстрирует той игры, которая не позволила бы болельщикам сомневаться в его профессионализме.

Провальные результаты парижан в Лиге чемпионов привели к тому, что команду и отдельных футболистов беспощадно критикуют. Больше всего достается главным звездам. Журналист Даниэль Риоло в программе RMC Sport "After Foot" очень жестко разнес Неймара.

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"Неймар почти не тренируется, он приходит в плачевном состоянии, почти пьяным. Так оно и есть. Неймар словно мстит ПСЖ, есть полный разрыв с клубом и раздевалкой. Фанатам ПСЖ безразлично на проделки Неймара или его документальный фильм Netflix. Мы должны подписать ему чек и отпустить, он наносит большой вред клубу, отпустите его, он разрушает ПСЖ.

ПСЖ – больше не клуб. Больше нет общей нити. Тренера больше нет, президент не сказал ни слова. После такой катастрофы он должен был вмешаться. Ничего. Ни Леонардо, ни Насер Аль-Хелаифи. Ничего. Тотальное поражение", – заявил Риоло.