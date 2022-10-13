Деякі футболісти ПСЖ незадоволені статусом Кіліана Мбаппе у команді, який він отримав після продовження контракту. Про це повідомляє Get French Football News, посилаючись на L'Equipe.

Мбаппе може розірвати контракт з ПСЖ – є один нюанс

Зокрема, капітан парижан Маркіньос, а також і деякі іспаномовні гравці паризької команди підтримують Ліонеля Мессі та Неймара, а не Мбаппе.

Згідно з джерелом, гравці ПСЖ здивовані поведінкою Мбаппе на тренуваннях: в один день Кіліан може бути веселим, в інший – сумним абсолютно безпідставно.

Повідомляється, що Кіліан перестав користуватися підтримкою Ашрафа Хакімі, Преснеля Кімпембе, Уго Екітіке та Норді Мукієле. У той же час, головний тренер команди Крістоф Гальтьє на його боці.

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