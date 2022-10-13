Французская суперзвезда Килиан Мбаппе нашел способ сбежать из ПСЖ, но не все так просто.

Мбаппе разочаровался в проекте ПСЖ и хочет как можно быстрее сменить клуб. Парижане просят за трансфер космические деньги, поэтому Килиан ищет обходные пути. У форварда появился шанс расторгнуть контракт в одностороннем порядке, сообщает Sport со ссылкой на французские медиа.

Мбаппе хочет покинуть ПСЖ этой зимой – парижане блокируют трансфер в Реал, есть только один вариант

Вчера появилась информация, что ПСЖ якобы нанял ботов в соцсетях для травли Мбаппе. Адвокаты футболиста оценивают ситуацию. Если им удастся доказать связь между ПСЖ и аккаунтами, которые оскорбляли Килиана, футболист будет иметь шанс убежать из клуба бесплатно.

Решение вынесет Французская профессиональная лига после предоставления доказательств представителей Мбаппе и клубных юристов.