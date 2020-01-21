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Месси и еще 2 ведущих игрока не помогут Барселоне в матче Кубка Испании

21 января 20:58 177 Читати українською
Месси и еще 2 ведущих игрока не помогут Барселоне в матче Кубка Испании
Месси на тренировке / ФК Барселона

Тренерский штаб Барселоны во главе с Кике Сетьеном определился с заявкой команды на поединок 1/16 финала Кубка Испании. Соперником "блаугранас" станет Ибица.

 

В заявку каталонцев попали 18 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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Среди них нет основного центрбека Жерара Пике, центрхава Серхио Бускетса и лидера команды Лионеля Месси. Также в списке нет Усмана Дембеле, который накануне лишь вернулся к индивидуальным тренировкам после травмы. Также обращает на себя внимание появление в заявке резервистов Чуми, Пуча и Руиса.

Отметим, что матч Ибица – Барселона состоится в среду, 22 января. Начало поединка в 20:00.

Вратари: тер Штеген, Нето

Защитники: Семеду, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо, Чуми

Полузащитники: Ракитич, Артур, Роберто, де Йонг, Видаль, Пуч

Нападающие: Гризманн, Перес, Руис, Фати

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Испания Кубок Испании Кубок Испании 2019/20 Ибица - Барселона Барселона Барселона Серхио Бускетс Серхио Бускетс Жерар Пике Жерар Пике Лионель Месси Лионель Месси
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