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Обамеянг может оказаться в Барселоне – "блаугранас" экстренно ищут замену Суаресу

19:37 153 Читати українською
Обамеянг может оказаться в Барселоне – "блаугранас" экстренно ищут замену Суаресу
Пьер-Эмерик Обамеянг / Reuters

Форвард лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов испанской Барселоны.

Габонец стал очередным кандидатом на замену травмированному Луису Суаресу, утверждает Goal.

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После совещания менеджмента Барселоны с главным тренером Кике Сетьеном боссы каталонцев начали поиск усиления атакующей линии. В частности, "блаугранас" пытаются оформить аренду Обамеянга до конца сезона 2019/20. Летом же Барса попробует подписать долгосрочную замену Суаресу – нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг является лучшим бомбардиром "канониров". В его активе 16 мячей за Арсенал во всех турнирах. Два года назад трансфер габонского форварда стоил лондонцам 63,75 млн евро.

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