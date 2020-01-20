Дембеле вернулся к индивидуальным тренировкам после тяжелой травмы

Нападающий Барселоны Усман Дембеле активно готовится к возвращению на поле.

Усман Дембеле присоединился к лагерю Барселоны после длительного лечения в Катаре, сообщает официальный сайт клуба.

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Дембеле еще в конце ноября получил мышечную травму бедра правой ноги. По предварительному прогнозу врачей, для полного восстановления французу понадобится около 10 недель, 7 из которых Усман уже провел в Катаре. Сейчас на игрока ожидают индивидуальные тренировки.

В текущем сезоне Примеры Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом. 22-летний француз присоединился к Барсе летом 2017 года, перейдя из Боруссии Д.

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