Мессі та ще 2 провідні гравці не допоможуть Барселоні в матчі Кубка Іспанії

Тренерський штаб Барселони на чолі з Кіке Сетьєном визначився із заявкою команди на поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Суперником "блаугранас" стане Ібіца.

До заявки каталонців потрапили 18 гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Серед них немає основного центрбека Жерара Піке, центрхава Серхіо Бускетса та лідера команди Ліонеля Мессі. Також у списку немає Усмана Дембеле, який напередодні лише повернувся до індивідуальних тренувань після травми. Також звертає на себе увагу поява в заявці резервістів Чумі, Пуча та Руїса.

Відзначимо, що матч Ібіца – Барселона відбудеться у середу, 22 січня. Початок поєдинку о 20:00.

Воротарі: тер Штеген, Нето

Захисники: Семеду, Лангле, Альба, Умтіті, Фірпо, Чумі

Півзахисники: Ракітіч, Артур, Роберто, де Йонг, Відаль, Пуч

Нападники: Грізманн, Перес, Руїс, Фаті

The 1️⃣8️⃣ for the trip to face @ibizaud_en in the Copa del Rey! pic.twitter.com/ehJfrAAS93 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2020

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