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Мессі та ще 2 провідні гравці не допоможуть Барселоні в матчі Кубка Іспанії

20:57 363 Читать на русском
Мессі та ще 2 провідні гравці не допоможуть Барселоні в матчі Кубка Іспанії
Мессі на тренуванні / ФК Барселона

Тренерський штаб Барселони на чолі з Кіке Сетьєном визначився із заявкою команди на поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Суперником "блаугранас" стане Ібіца.

 

До заявки каталонців потрапили 18 гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Серед них немає основного центрбека Жерара Піке, центрхава Серхіо Бускетса та лідера команди Ліонеля Мессі. Також у списку немає Усмана Дембеле, який напередодні лише повернувся до індивідуальних тренувань після травми. Також звертає на себе увагу поява в заявці резервістів Чумі, Пуча та Руїса.

Відзначимо, що матч Ібіца – Барселона відбудеться у середу, 22 січня. Початок поєдинку о 20:00.

Воротарі: тер Штеген, Нето

Захисники: Семеду, Лангле, Альба, Умтіті, Фірпо, Чумі

Півзахисники: Ракітіч, Артур, Роберто, де Йонг, Відаль, Пуч

Нападники: Грізманн, Перес, Руїс, Фаті

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Кубок Іспанії 2019/20 Ібіца - Барселона Барселона Барселона Іспанія Кубок Іспанії Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Жерар Піке Жерар Піке Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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