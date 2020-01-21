Мессі та ще 2 провідні гравці не допоможуть Барселоні в матчі Кубка Іспанії

Тренерський штаб Барселони на чолі з Кіке Сетьєном визначився із заявкою команди на поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Суперником "блаугранас" стане Ібіца.
До заявки каталонців потрапили 18 гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Серед них немає основного центрбека Жерара Піке, центрхава Серхіо Бускетса та лідера команди Ліонеля Мессі. Також у списку немає Усмана Дембеле, який напередодні лише повернувся до індивідуальних тренувань після травми. Також звертає на себе увагу поява в заявці резервістів Чумі, Пуча та Руїса.
Відзначимо, що матч Ібіца – Барселона відбудеться у середу, 22 січня. Початок поєдинку о 20:00.
Воротарі: тер Штеген, Нето
Захисники: Семеду, Лангле, Альба, Умтіті, Фірпо, Чумі
Півзахисники: Ракітіч, Артур, Роберто, де Йонг, Відаль, Пуч
Нападники: Грізманн, Перес, Руїс, Фаті
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