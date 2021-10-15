Президент Барселоны Жоан Лапорта не может привыкнуть к мысли, что Лионель Месси выступает в другом клубе.

Босс "блаугранас" случайно вспомнил аргентинца, когда хвалил молодого полузащитника Педри.

Барселона официально продлила контракт с Педри – клаусула составляет 1 млрд евро

"Я помню, как встретил Педри во время своего визита в Тегесте. Тогда я подписал для него футболку. Как все меняется. Теперь футболки подписывает он и многие другие наши игроки. Тогда мы также посетили Ла Канделарию, чтобы отслужить мессу. Даже священник был за Барсу. Неудивительно, что Месси... ой, простите, Педри (смеется) также любил Барсу", – сказал Лапорта, порадовав гостей.

Напомним, Месси провел в структуре Барселоны 21 год, пока прошлого лета не присоединился к ПСЖ свободным агентом.

Лапорта хотів, щоб Мессі грав за Барсу безкоштовно – про торги з аргентинцем, підсилення на Динамо і трансфер Неймара