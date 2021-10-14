Полузащитник Барселоны Педри продолжит выступления в каталонском клубе еще в течение 5 лет.

Педри подписал новый контракт с Барселоной – соглашение с каталонцами действительно до 2026 года, сообщает официальный твиттер клуба.

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Важным пунктом является фантастическая клаусула, прописанная в контракте – выкупить юную звезду можно только за мильярд евро, что стало новым рекордом клуба.

Напомним, Педри стал открытием и рекордсменом прошлого сезона, сыграв в 73 поединках. В текущей кампании испанский хавбек провел 4 встречи, после чего получил повреждение.

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