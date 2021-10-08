Президент Барселони Жоан Лапорта розповів усю правду про перехід Лео Мессі в ПСЖ, а також поставив масну крапку в спекуляціях щодо нового тренера. Далі – основні тези з короткого інтерв'ю для RAC1.

Куман залишається. Я розумію невдоволення фанатів, адже ніхто не очікував таких результатів. Повірте, тренер роздратований не менше за інших. Я прислухався до людей зі свого найближчого оточення, а потім ми прийняли остаточне рішення. Схожа ситуація була з Райкардом або Гвардіолою. Сподіваюся, у Кумана все вийде. Він, як справжній патріот клубу, заслуговує більшої довіри.

Барселона була фінансовим "трупом" у квітні цього року – сенсаційні дані про борги, виплати агентам і життя після Мессі

Куман потрапив у максимально складну ситуацію. Він сказав, що вірить у цих гравців, і після повернення травмованих команда зможе суттєво додати. Дембеле допоможе нам у матчах проти Валенсії, Києва і Мадрида. Агуеро теж повертається після міжнародної паузи. Куман чи не вперше отримає справді бойовий склад. Вважаю, ми вчинили правильно.

Жорді Кройф мав важливе значення у перемовинах про майбутнє Кумана. Він рішуче відстоював тренерський штаб нідерландця. Разом з Алемані та Планесом вони займаються виключно футбольними питаннями. Крім цього, у нас є Деко, який працює з бразильським ринком. Хаві? Так, ми спілкувалися як друзі. Мені цікаво почути думку людей, які тямлять у футболі. Схожі розмови у мене трапляються з Пепом. Це нормально. Та ми пишаємося Куманом.

У нас немає жодних боргів перед Мессі. Загалом, ми повністю розрахувалися. Я не ображаюся на Лео, але зараз, коли рани трохи загоїлися, з'являється невеличке розчарування. Мені здається, що обидві сторони могли б зробити більше. Мессі хотів залишитися, проте у нього була пропозиція від ПСЖ. Він знав, що перейде туди у випадку невдалих перемовин з Барсою. Це створювало додатковий тиск. Вони спілкувалися з Парижем раніше. Ми знали про дуже серйозну пропозицію від іншого клубу.

У нас не було коштів. Аудит показав, що новий контракт Мессі піддасть клуб серйозним ризикам. У певний момент я сподівався, що Лео гратиме за нас безкоштовно. Клуб хотів відтермінувати виплати. Однак, це неможливо з гравцем настільки високого рівня. Він запропонував нам свій варіант, ми його розглянули, але Барсі довелося б піти на нераціональну угоду з CVC. Я керувався виключно інтересами клубу, які завжди стоятимуть вище за будь-якого гравця.

Ми впевнені, що зможемо витягнути клуб з боргової ями. У нас є 5-річний план життєздатності. CVC – хороша угода лише для тих, хто не читає дрібний шрифт. Нам потрібен прямий дохід. Ми не зачиняємо ні перед ким двері, але ліга повинна краще сформулювати свою пропозицію. Повірте, ми не йшли на поводку Мадрида.

Угода з інвестиційною компанією Goldman Sachs дозволить нам отримати понад 500 мільйонів євро. Їхній інтерес – мінімальний (1,7% річних). Вони ознайомились з проектом нового стадіону, вартість якого перевалила за 800-900 млн. Будівництво усього спортивного містечка обійдеться нам у півтора мільярда. Якщо сосіос не ратифікують контракт на генеральній асамблеї, нам буде складно усе реалізувати.

У перший рік реконструкції Камп Ноу команда гратиме на Естаді Йохан Кройф. Ми збільшимо її місткість (зараз арена може прийняти 6 тисяч глядачів – прим). Модернізація Камп Ноу займе 3-4 роки. Ми розраховуємо на 110 тисяч місць. Влітку стартує грандіозне будівництво. Зазначу, що ми почнемо розраховуватися з кредитором лише після завершення усіх робіт.

Я справді хотів підписати Неймара. Навесні ми ще не знали, наскільки все погано. Він був готовий не продовжувати контракт з ПСЖ, відхиливши кілька їхніх пропозицій. Бразилець дуже хотів повернутися. Утім, дивлячись на усі проблеми клубу, я ні про що не шкодую. Чи купуватиме Барса наступного літа? Так, у нас будуть ресурси, щоб інвестувати у серйозних гравців.

"Треба зніматися з єврокубків": Динамо проти найслабшої Барси за 20 років – Кумана принижують навіть свої, новий тренер