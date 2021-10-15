Президент Барселони Жоан Лапорта не може звикнути до думки, що Ліонель Мессі виступає в іншому клубі.

Бос "блаугранас" випадково згадав аргентинця, коли хвалив молодого півзахисника Педрі.

Барселона офіційно продовжила контракт із Педрі – клаусула складає 1 мільярд євро

"Я пам’ятаю, як зустрів Педрі під час свого візиту в Тегесте. Тоді я підписав для нього футболку. Як все змінюється. Тепер футболки підписує він і багато інших наших гравців. Тоді ми також відвідали Ла Канделарію, щоб відслужити месу. Навіть священик був за Барсу. Не дивно, що Мессі... ой, вибачте, Педрі (сміється) також любив Барсу", – сказав Лапорта, потішивши гостей.

Нагадаємо, Мессі провів у структурі Барселони 21 рік, допоки минулого літа не приєднався до ПСЖ вільним агентом.

Лапорта хотів, щоб Мессі грав за Барсу безкоштовно – про торги з аргентинцем, підсилення на Динамо і трансфер Неймара