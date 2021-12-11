Нападающий ПСЖ Лионель Месси очень сложно адаптируется к новому для себя чемпионату.

Аргентинец после перехода в ПСЖ сыграл во французской Лиге 1 девять матчей, в которых забил всего один гол. В то же время в Лиге чемпионов статистика Лео значительно лучше – 5 голов в 5-ти матчах.

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Испанское издание AS подсчитало, что Месси – наименее эффективный форвард в европейской топ-пятерке. Форвард нанес 35 ударов, забив только один мяч. Процент его реализации составляет всего 2,9.

Следует отметить, что в исследовании охвачены только нападающие, нанесшие по воротам соперников не менее 25 ударов. Такие показатели характерны для игроков этого амплуа, которые регулярно играют в основном составе или часто выходят на замену.

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