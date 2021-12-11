Мессі демонструє найгіршу ефективність серед форвардів топ-чемпіонатів – статистика аргентинця жахає
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі дуже складно адаптується до нового для себе чемпіонату.
Аргентинець після переходу в ПСЖ зіграв у французькій Лізі 1 дев'ять матчів, у яких забив лише один гол. Водночас у Лізі чемпіонів статистика Лео значно краща – 5 голів у 5-ти матчах.
Єдиний гол Мессі у Лізі 1 визнано найкращим за підсумками листопада
Іспанське видання AS підрахувало, що Мессі – найменш ефективний форвард у європейській топ-п'ятірці. Форвард завдав 35 ударів, забивши лише один м'яч. Відсоток його реалізації становить лише 2,9.
Слід зазначити, що в досліджені охоплені лише нападники, які завдали по воротах суперників щонайменше 25 ударів. Такі показники характерні для гравців цього амплуа, які регулярно грають в основному складі або ж часто виходять на заміну.
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