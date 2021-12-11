Нападник ПСЖ Ліонель Мессі дуже складно адаптується до нового для себе чемпіонату.

Аргентинець після переходу в ПСЖ зіграв у французькій Лізі 1 дев'ять матчів, у яких забив лише один гол. Водночас у Лізі чемпіонів статистика Лео значно краща – 5 голів у 5-ти матчах.

Єдиний гол Мессі у Лізі 1 визнано найкращим за підсумками листопада

Іспанське видання AS підрахувало, що Мессі – найменш ефективний форвард у європейській топ-п'ятірці. Форвард завдав 35 ударів, забивши лише один м'яч. Відсоток його реалізації становить лише 2,9.

Слід зазначити, що в досліджені охоплені лише нападники, які завдали по воротах суперників щонайменше 25 ударів. Такі показники характерні для гравців цього амплуа, які регулярно грають в основному складі або ж часто виходять на заміну.

Джеррард повертається в Ліверпуль, дербі Мадрида, Моурінью проти Коваленка і співавтора перемоги у ЛЧ: анонс євровікенду