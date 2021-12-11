Нападающему ПСЖ Лионелю Месси для признания нужно совсем немного.

Аргентинец в рамках чемпионата Франции забил лишь один гол, но этого оказалось достаточно, чтобы завоевать одну из первых индивидуальных наград в составе ПСЖ.

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Месси отличился в воротах Нанта (3:1) в рамках 14-го тура. Этот гол стал лучшим в Лиге 1 по итогам ноября, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, Месси перешел в ПСЖ летом 2021 на правах свободного агента. В активе 34-летнего форварда 1 гол и 4 результативных передачи в 9 матчах чемпионата Франции. В то же время в Лиге чемпионов статистика Лео значительно лучше – 5 голов в 5-ти матчах.

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