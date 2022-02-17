Несмотря на осечку Лионеля Месси с пенальти, ПСЖ все же сумел минимально одолеть Реал (1:0) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это кучка засранцев", – Агуэро заступился за Месси, которого уничтожают из-за матча против Реала

После финального свистка футболисты ПСЖ подошли к фанатской трибуне парижан, чтобы поблагодарить за поддержку и вместе отпраздновать победу. Вместе с командой пошел и Месси, но радости аргентинец не излучал. Пока другие футболисты прыгали и аплодировали, звездный форвард просто стоял.

Напомним, ответный матч между Реалом и ПСЖ запланирован на 9 марта.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом – Месси не забил пенальти, магия Неймара и Мбаппе добила Мадрид