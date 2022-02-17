"Очень неудачный пенальти Месси. Но Лео играл очень хорошо. Я говорю так не потому, что он мой друг. Просто Месси реально играл очень круто. Он выглядел очень хорошо, был активен. Жаль за пенальти, но такое случается с каждым. Он все равно был отличным.

Незабитый пенальти Месси и гол Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Реал – 1:0

Французские журналы и газеты уничтожают его. Это кучка засранцев. У меня было запланированное интервью с французским журналом. Но я отказался: "Нет, потому что я поддерживаю Месси". Потому пока, до встречи. Я злой", – цитирует кума Месси Olé.

Напомним, в матче 1/8 финала ЛЧ ПСЖ – Реал Лионель не сумел реализовать пенальти, и французское издание L’Équipe поставило аргентинцу низшую оценку (3) среди игроков парижского клуба.

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