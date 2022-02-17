Попри осічку Ліонеля Мессі з пенальті, ПСЖ все ж зумів мінімально здолати Реал (1:0) в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Після фінального свистка футболісти ПСЖ підійшли до фанатської трибуни парижан, щоб подякувати за підтримку та разом відсвяткувати перемогу. Разом з командою пішов і Мессі, але радості аргентинець не випромінював. Поки інші футболісти стрибали та аплодували, зірковий форвард просто стояв.

Нагадаємо, матч-відповідь між Реалом та ПСЖ запланований на 9 березня.

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