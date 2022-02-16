Противостояние между ПСЖ и Реалом можно назвать центральным на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Ожидалось, что оно станет и наиболее ярким, ведь обе команды ставят на эксплуатацию талантов звезд – таким образом компенсируют проблемы с игровой структурой. У Мбаппе, Месси, Бензема и Винисиуса точно было бы пространство и возможность для импровизации.

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Карло Анчелотти не удивил при выборе состава, выставив привычные 4-3-3 и вернув в основу Менди. Вопросы возникали только относительно готовности Бензема, но нескольких тренировок хватило для попадания в старт. Маурисио Почеттино тоже не стал ничего придумывать, сыграв в той же схеме без неожиданностей по именам – интрига была разве что в позиции голкипера. Коуч парижан доверился Доннаруме. Неймар прогнозируемо остался в запасе.

Первый тайм оказался не столь ярким, как ожидалось. Особенно неприятно удивил Реал, проведший всего один удар за 45 минут – Каземиро неточно пробил головой после подачи с углового. Это произошло незадолго до перерыва. В общей сложности мадридцы сделали всего два касания по мячу в чужой штрафной. В последний раз столь низкая активность атаки "бланкос" была зафиксирована в финале ЛЧ-2014 против Атлетико.

ПСЖ доминировал, удерживая мяч 68% игрового времени. Около 40% владений прошли на трети поля Реала. Хозяева пытались растягивать оборону "сливочных", пользуясь реактивной скоростью Хакими и Мбаппе, а Месси ситуативно перегружал один из флангов. Такой футбол вылился в момент уже на 5-й минуте встречи – Килиан легко расшатал Карвахаля и прострелил на 11 метров, а Ди Мария замкнул мощным ударом. Получилось слишком высоко.

Проблема французов заключалась в том, что этот момент стал предпоследним в первом тайме. Второй раз ПСЖ мог забить на 20-й минуте в результате шикарной закидушки за спину Карвахаля – Мбаппе вышел один на один и пробил (хотя отскок был очень неудобным), однако Куртуа спас Реал.

В последующие 25 минут подопечные Маурисио Почеттино не создалии ничего интересного. Мадридский глубокий блок заставлял ПСЖ перекатывать мяч поперек поля и практически не ошибался, а в последней трети первого тайма испанцы вообще выровняли ход матча. Как следствие, на перерыв парижане ушли всего с 0,48xG.

Карта передач ПСЖ до перерыва

Хозяева в раздевалке сделали выводы. Второй тайм ПСЖ начал гораздо динамичнее и агрессивнее. Оборона Реала сразу затрещала. На желтую карточку сели Менди и Милитао, а к 60-й минуте парижане создали несколько шикарных поводов для взятия ворот.

Так, на 50-й французы раскатали эффектную комбинацию в узком коридоре перед штрафной, в завершении которой Мбаппе получил проникающий пас и выстрелил в дальний угол – Куртуа парировал! На 53-й Куртуа вышел на край штрафной площадки и выбил мяч из-под Мбаппе, а затем взял добивание от Мендеша. После этого с дистанции стреляли Месси и Мбаппе, но вышло точно в руки Тибо.

Реал огрызнулся дальним ударом Крооса над перекладиной, а на 62-й минуте его фанаты схватились за голову – Мбаппе влетел в штрафную и получил по ногам от Карвахаля. Пенальти! Его исполнение доверили Месси. Лионель подошел к мячу и... не забил! Его выстрел в правый угол парировал Куртуа. Ужасная 4-летняя серия аргентинца без голов в ворота "бланкос" продолжилась.

В последующие минут 10 давление парижан перестало приносить остроту у чужих ворот, поэтому Маурисио Почеттино решился выпустить Неймара. Карло Анчелотти, в свою очередь, заменил провальных Карвахаля и Асенсио Родриго и Васкеса. Свежие футболисты тяжело вошли в матч, а вот игроки основы ПСЖ снова начали рвать оборону. На 76-й минуте хозяева заработали стандарт, по которому Месси крутил в левый угол – получилось неточно. Еще через минуту Лео отдал проникающий пас на левый край штрафной под удар Мбаппе – мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги.

И это были только острые моменты. В общем же, к 80-й минуте французы провели 19 ударов против трех у Мадрида. Точность пасов ПСЖ составила 92% (против 86% у Реала). По ожидаемым голам хозяева наиграли уже на 1,72 ожидаемых гола против 0,14 у Реала. Карло Анчелотти, однако, не сдавался, выпустив на 82-й минуте Азара и Вальверде.

"Сливочным" эти замены не помогли. ПСЖ продолжало давление, переключив внимание на фланг Менди. На 87-й Неймар прорвался сквозь него на край штрафной, оказавшись прямо перед Куртуа, однако угол был слишком острым – бразилец отдал кросс вдоль ворот, но его никто не замнул. На 90-й же сквозь Ферлана пролетел Мбаппе, повторив выход один на один под углом, но Килиан решил катить низом в центр – и снова никто не поддержал!

Казалось, голов уже не будет. Отчаянный удар Гуйе с дистанции на 90+2 минуте должен был стать последним в этом сражении, но Мбаппе не собирался так просто отпускать заслуженную победу. На 4-й компенсированной минуте Килиан получил пас пяткой от Неймара, обыграл одним движением Милитао и Васкеса, после чего пробил в дальний угол – 1:0! Это была победа.

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