Хавбек Севильи и сборной Аргентины Алехандро Папу Гомес стал в защиту Лионеля Месси, которого в последнее время немало критикуют.

"У Лео были проблемы после Кубка Америки, он подхватил ковод, из-за которого плохо чувствовал себя. То же самое было со мной, но Месси никогда через это не проходил.

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Он прожил 20 или больше лет в Барселоне. Это страдание, которое может случиться с любым игроком. Смена жилья, необходимость искать дом, проживание в отеле, привыкание ко всему, другой язык, другой климат. Все это заставляет приспосабливаться.

Месси был владельцем Барселоны, эмблемой... А теперь пришел в команду, играющую совсем по-другому. Лео еще остается Лео, он до сих пор лучший на планете. Адаптация – это только вопрос времени, мы все хотим увидеть лучшего Лионеля в Париже, ведь в Аргентине он продолжает это делать", – цитирует Гомеса AS .

Напомним, Месси перебрался в столичный французский гранд летом. С тех пор он провел 21 поединок за парижан во всех турнирах, отличился 7-ю голами и 8-ю ассистами.

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