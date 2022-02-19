Хавбек Севільї та збірної Аргентини Алехандро Папу Гомес став на захист Ліонеля Мессі, якого останнім часом чимало критикують.

"У Лео були проблеми після Кубка Америки, він підхопив ковід, через який погано почувався. Те ж саме було зі мною, але Мессі ніколи через це не проходив.

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Він прожив 20 чи більше років у Барселоні. Це страждання, яке може трапитись з будь-яким гравцем. Зміна житла, необхідність шукати дім, проживання в готелі, звикання до всього, інша мова, інший клімат. Все це змушує пристосовуватись.

Мессі був власником Барселони, емблемою... А тепер прийшов у команду, яка грає зовсім по-іншому. Лео досі залишається Лео, він досі найкращий на планеті. Адаптація – це лише питання часу, ми всі хочемо побачити найкращого Ліонеля в Парижі, адже в Аргентині він продовжує це робити", – цитує Гомеса AS.

Зауважимо, Мессі перебрався у столичний французький гранд влітку. Відтоді він провів 21 поєдинок за парижан у всіх турнірах, відзначився 7-ма голами й 8-ма асистами.

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