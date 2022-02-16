У очному протистоянні лідерів чемпіонатів Франції та Іспанії назрів явний фаворит. Рахунок не зовсім відповідає перебігу подій на полі Парк де Пренс. Досить несподівано перша гра пройшла при повному домінуванні команди Почеттіно. Навіть складно пригадати, коли востаннє ми бачили Реал таким безпорадним та немічним.

Обидві команди грали за базовою тактичною схемою 4-3-3, але за системою гри ПСЖ та Реал кардинально відрізнялися.

Стартовий склад Парижа був досить прогнозованим. Еррера та Неймар вже відновилися після ушкоджень, але поки що не встигли набрати оптимальних кондицій. Обидва очікувано зайняли свої місця на лаві запасних. Було зрозуміло, що Неймар вийде на заміну в другому таймі.

Незабитий пенальті Мессі та гол Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Реал – 1:0

У трикутнику півзахисників функції "шістки" виконував Паредес, Данілу грав правіше. Особлива роль була у Верратті, який брав досить активну участь в атакувальних діях команди.

За фланги відповідали Мендеш та Хакімі. Ді Марія і Мбаппе виконували функції вінгерів. На передматчевій схемі від УЕФА аргентинець перебуває ліворуч, а француз – праворуч. Насправді Мбаппе діяв на лівому фланзі та напівфланзі. Номінально на вістрі атаки розташовувався Мессі, але, звісно, Лео не був класичним центрфорвардом. Він виконував функції хибної дев`ятки.

У Реала під питанням були Бензема та Менді. Обидва вийшли у стартовому складі, який за іменами мав оптимальний вигляд.

ПСЖ – Реал – 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4 (Неймар)

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Кімпембе, Маркіньйос, Нуну Мендеш – Паредес, Данілу (Гуйє, 87), Верратті – Мбаппе, Мессі, Ді Марія (Неймар, 73)

Реал: Куртуа – Карвахаль (Васкес, 72), Мілітао, Алаба, Менді – Кроос, Каземіро, Модріч (Вальверде, 82) – Асенсіо (Родріго, 72), Бензема (Бейл, 87), Вінісіус (Азар, 82)

Попередження: Верратті, Данілу, Кімпембе, Паредес – Каземіро, Мілітао, Менді, Родріго.

На мапі усереднених позицій кидається у вічі позиція Данілу (№15). Це – наслідок тактичних особливостей взаємодій господарів поля у конструктивній фазі гри. На стадії розвитку позиційних атак флангові захисники Нуну Мендеш і Хакімі підіймалися догори по флангу, а правий центральний хавбек зміщувався у напівфланг у лінію оборони, утворюючи трійку з центрбеками Кімпембе і Маркіньйосом.

При цьому Мессі зміщувався зі своєї номінальної позиції у зону, яку залишав Данілу, а Мбаппе і Ді Марія по мірі розвитку атаки займали вужчі позиції, звільняючи фланги для фулбеків. Інвертовані вінгери несли небезпеку у напівпросторі, зміщуючись з м'ячем до центру у пошуках можливості для удару робочою ногою. У грі з м'ячем Париж переходив на фазові структури 3-4-3, а згодом на 3-1-4-2 і 3-3-4 з Мессі у середній лінії. Через аргентинця і Верратті проходило досить багато атак.

Реал більшу частину матчу провів у деструктивній фазі. Команда Анчелотті тримала позиційну оборону середнім блоком, підтримуючи структуру 4-1-4-1 з Каземіро між лініями. Бразильський опорник відповідав за цю зону та намагався контролювати маневри Мессі. Загалом обидва зіграли на досить високому рівні і були гідними суперниками. Проте зусиль Каземіро не вистачало у центрі поля. Париж взаємодіяв значно інтенсивніше і практично весь матч контролював гру.

Очікувані голи (xG) – 2,39:0,18

Атаки – 74:31

Удари ( у площину) – 21(8):3(0)

Удари з меж штрафного – 12:2

Удари після стандартів – 3:1

Удари головою – 1:1

Середня дистанція удару (м) – 20,2:19,4

Влучання у каркас воріт – 0:0

Володіння – 57%:43%

Точність передач – 91%:82%

Довгі передачі (точність) – 20 (50%):48(69%)

Кроси (точність) – 17(6%):5(20%)

Короткі передачі – 687:486

Ключові передачі – 16:3

Передачі у першу третину – 70:178

Передачі у другу третину – 371:227

Передачі у фінальну третину – 266:129

Передачі у штрафний (точність) – 17(71%):5(60%)

Передач поспіль – 7:6

Середня довжина передач (м) – 13,7:16,8

Середня довжина передач у фінальну третину (м) – 15,8:28,8

Повернення володіння на чужий половині поля – 32:8

Інтенсивність пресингу (PPDA) – 9,5:24,4

Дистанція (км) – 104,3:105,7

Дриблінг (успішний) – 29(18):19(9)

Єдиноборства – 45:45

Відбори – 15:20

Перехоплення – 6:11

Виноси – 5:11

Кутові – 7:1

Офсайди – 1:0

Сейви – 0:8

Фоли – 14:12

Більшість статистичних показників красномовно свідчить про тотальну перевагу ПСЖ. Гравцям і тренерам Реала повинно бути соромно за цей матч. Різниця у показниках очікуваних голів, ударів по воротах, точності передач, інтенсивності високого пресингу – просто катастрофічна.

У Реала м'яч тримався лише на його третині поля. Далі були постійні втрати. Гості за увесь матч не створили жодного гольового моменту, не завдали жодного удару у площину воріт. Взагалі. Один з трьох ударів Реала (Родріго) було заблоковано. Каземіро пробивав після кутового, а Кроос став автором відчайдушної спроби майже з тридцяти метрів від воріт Доннарумми.

Велику частку дотиків до м'яча футболісти Реала зробили на своїй третині поля. Якщо враховувати кількість дотиків у другій та фінальній третинах, то ПСЖ володів м'ячем вдвічі більше. Показники середньої довжини передач у фінальну третину чудово характеризують стилістичні особливості команд. Якщо у господарів загострюючі паси у середньому були метрів на 15, то у гостей переважали довгі закидання на десятки метрів.

Обидві команди активно використовували фланги. ПСЖ трохи більше атакував через зону Мбаппе. Щодо показників активності у горизонтальних зонах, то тут ми маємо просто жахливу для Реала картину. Королівський клуб награв лише на 17% на третині поля суперника, тоді як у першій зоні Мадрида м'яч перебував 41% ігрового часу.

Зверніть увагу на графіки володіння м'ячем, точності передач і частки довгих передач команд. Темно-синя стрічка відображає показники ПСЖ, відповідно, чорна – Реала. Загальна доля довгих передач від загальної кількості пасів у господарів поля складає лише 1%, тоді як у Реала – 10%!

Париж був значно компактнішим та структурованішим. Зіркова команда чудово налаштувалася на важливий матч і видала показову гру у плані організації та ігрової дисципліни. Почеттіно вдалося розробити та, головне, втілити чудовий план, в якому кожен майстер мав умови для реалізації своїх можливостей. Своєчасні зміщення та фазові перебудови призводили до того, що ПСЖ мав чисельну більшість там і тоді, де було потрібно.

Анчелотті виявився не готовий до таких тонкощів. Реал діяв так погано, що навіть складно однозначно зрозуміти, на що саме розраховував досвідчений головний тренер Реала. Скоріш за все, гості прагнули тримати вертикальну і горизонтальну компактність у середньому і низькому блоках та відповідати швидкими виходами через середні і довгі передачі на вінгерів. Яким би не був план Анчелотті, він зовсім не спрацював. Гості повинні бути щасливі, що завдяки майстерності Куртуа вони привезли у Іспанію достатньо прийнятний результат. Бельгійський голкіпер відбив пенальті від Мессі та відверто врятував ще у кількох моментах. Поразка з мінімальним рахунком зберігає непогані шанси на реванш та загальний успіх, але для цього потрібно значно покращити рівень гри.

Куртуа розкрив секрет відбитого пенальті Мессі – детальний аналіз від голкіпера Реала

Реал давно не мав таких проблем з виходом з-під пресингу. Було дивно спостерігати за тим, як команда, у складі якої грає хронічно пасивний у деструктивній фазі Мессі, душить своїми проактивними методами найкращу команду Іспанії. Цей матч у сукупності із загальними враженнями від гри іспанських клубів на євроарені ставить під сумнів потенціал Ла Ліги, яка переживає відносну кризу (хоча, нам би таку кризу).

На схемі взаємодій гравців ПСЖ відображається якісний зв'язок футболістів у центральній зоні.

Звісно, у цьому плані в Реала все було значно скромніше. Якщо хтось не знає – жирність ліній відображає кількість передач між конкретними гравцями. Чим більше коло, яким позначається футболіст, тим більше він контактував з м'ячем.

Мапа ударів по воротах: ПСЖ – помаранчевий, Реал – синій.

На мій погляд, головна проблема гостей була у їхній відносній пасивності. Звісно, зараз не можна припустити, як би складалися події, якщо б Реал намагався тиснути на суперника, але фактична відмова від високого пресингу призвела до повної переваги ПСЖ.

Графік інтенсивності пресингу команд (PPDA):

Якщо казати про індивідуальності, то головними героями матчу стали Мбаппе, Куртуа і Верратті. Перший фактично був нестримний, про що сказав навіть головний тренер Реала. Другий зробив все, що міг, для того, щоб зберегти шанси своєї команди на загальний успіх у двоматчевому протистоянні. Верратті також провів дуже сильний матч. На його рахунку 123 дотики, 102 передачі з точністю 92%, 6 ключових пасів, 3 успішні спроби дриблінгу, стільки ж відборів та 8 виграних єдиноборств.

Матч-відповідь відбудеться 9 березня. У штабу Карло Анчелотті ще є час змінити ситуацію. Якщо Мадрид розраховує на продовження боротьби у Лізі чемпіонів, необхідно знаходити нові ресурси. Цей матч неодмінно додасть ПСЖ упевненості. З таким рівнем футболу команда Почеттіно явно не буде зайвою у вирішальних стадіях плей-офф.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реалом – Мессі не забив пенальті, магія Неймара і Мбаппе добила Мадрид