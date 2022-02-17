"Лига чемпионов? Я считаю, что у нас есть команда, которая может попытаться победить в турнире. Мы очень вдохновлены этой идеей и надеемся, что она воплотится в жизнь, но ПСЖ нужно успокоиться.

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Не всегда побеждает самая сильная команда и нужно сосредоточиться на всех деталях, думая о том, чтобы стать лучшей командой. Самые сильные команды достигают своих целей. ПСЖ думает об этом", – цитирует Месси журналист Адриен Гренье в Twitter.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ ПСЖ соперничает с Реалом. В первом матче, несмотря на осечку Месси с пенальти, парижане минимально одолели мадридцев (1:0).

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