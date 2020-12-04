"Лео хочет быть в Барселоне. Я хочу вернуть ему счастье. Это не просто вопрос денег, нужно создать конкурентоспособную команду. Месси был обманут бывшим руководством, и это большое упущение. Он победитель и терпеть не может, когда другие команды выигрывают Лигу чемпионов.

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В последний раз я разговаривал с ним в октябре. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для Барселоны. Я знаю его с 16 лет, это необычный человек. Существует взаимная благодарность и уважение. Нужно находиться внутри клуба, чтобы сделать ему заслуживает доверия предложение. Лео хочет видеть состав, который вернет ему радость", – цитирует Лапорту Goal со ссылкой на Marca.

Напомним, летом Барселона могла продать Лионеля Месси, в контракте которого прописана астрономическая сумма отступных – 700 млн евро, однако ни один из клубов не может позволить себе такой трансфер.

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