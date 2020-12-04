"Лео хоче бути в Барселоні. Я хочу повернути йому щастя. Це не просто питання грошей, потрібно створити конкурентоспроможну команду. Мессі був обманутий колишнім керівництвом, і це велике упущення. Він переможець і терпіти не може, коли інші команди виграють Лігу чемпіонів.

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В останній раз я розмовляв з ним в жовтні. Я дуже вдячний йому за все, що він зробив для Барселони. Я знаю його з 16 років, це незвичайна людина. Існує взаємна вдячність і повагу. Потрібно перебувати всередині клубу, щоб зробити йому заслуговує на довіру пропозицію. Лео хоче бачити склад, який поверне йому радість", – цитує Лапорту Goal з посиланням на Marca.

Нагадаємо, влітку Барселона могла продати Ліонеля Мессі, у контракті якого прописана астрономічна сума відступних – 700 млн євро, проте жоден з клубів не може дозволити собі такий трансфер.

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