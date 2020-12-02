Ференцварош никак не зависел от матча против Барселоны – в плей-офф ЛЧ венгры уже не выйдут, а для прохода в Лигу Европы надо в любом случае набирать очки с Динамо. Каталонцы же решили задачу выхода в евровесну, поэтому Рональд Куман выпустил полурезервный состав – в Будапешт не приехали Месси, Коутинью и тер Штеген, в запасе остался де Йонг, а в основе вышли Мингеса, Брейтвейт, Тринкау и Дест. Сергей Ребров, в свою очередь, придержал на банке Харатина, а Зубков вообще не попал в заявку.

Барселона с первых минут установила контроль над матчем и быстро нашла ослабленные зоны. В частности, проваливались фланги обороны Ференцвароша: уже на 6-й минуте Дест с правого края прострелил под замыкание Брейтвейта с близкого расстояния, однако Мартину не удалось нормально пробить. Слева же куражились Дембеле и Альба, которые раз за разом проходили защитников на рывках и исполняли опасные передачи в штрафную. На 12-й минуте Жорди обыгрался с Усманом, вышел один на один с Дибушем и пробил в ближний угол – голкипер спас "Фради", а лайнсмен заметил офсайд.

Хозяева намека не поняли, за что были жестоко наказаны. На 14-й минуте Дембеле обыгрался с Альбой на левом фланге, запустив последнего в проход, а Жорди завершил его прострелом на ближнюю штангу – Гризманн замкнул пяткой. 1:0! Ещё через четыре минуты Тринкау замыкал передачу Альбы в центр штрафной неточным ударом, а уже на 21-й прилетел второй гол Барсы – это Брейтвейт с линии вратарской пробил в подкате, завершив прострел от Дембеле. 2:0! Шокированные "Фради" посыпались, быстро пропустив и третий гол: Брейтвейт ворвался на правый край штрафной и получил по ногам от Фримпонга, арбитр назначил пенальти, а Дембеле его реализовал – на табло горела 28 минута.

Барса до перерыва могла и четвёртый гол забить, однако Тринкау после классного заброса от Бускетса пробил из пределов штрафной в защитника, а Брейтвейт при выходе один на один отправил мяч мимо ворот. Был момент и у Ференцвароша: на 36-й минуте хозяева заработали стандарт, но подачу с него выбили – впрочем, отскок от неё перехватил Блажич, который нанёс удар метров с 11-ти. Нето парировал, лайнсмены заметили офсайд, а больше опасных эпизодов в первом тайме не возникало.

После перерыва Рональд Куман снял с игры Альбу и Бускетса, выпустив Фирпо и де Йонга. Ференцварош начал без замен, но с крутой атаки на 49-й минуте: Нгуен пробивал с линии штрафной после прострела с левого фланга, попал в защитника, а Шигер принял отскок и с дистанции закрутил мяч в дальнюю девятку – немного неточно! Впрочем, каталонцы быстро поставили венгров на место, отобрав мяч и показав настоящий топ-класс на 55-й минуте: Дембеле убежал с центра поля к штрафной, оторвавшись от четырёх защитников, а затем еще и качнул одного из них – дальше последовал удар в ближний угол, однако мяч попал во внешнюю сторону сетки!

После такого активного размена моментами игра свалилась к позиционной борьбе без опасных моментов. Оба тренера начали серьёзно ротировать составы: у Барселоны за 15 минут на поле появились Пуч и Аленья, а Сергей Ребров выпустил Батурину, Лайдуни, Мака и Ловренчича. Последний мог отличиться голом на 72-й минуте, пробив головой после подачи с левого фланга, но Нето поймал мяч.

Этот момент разбудил Барселону. На 76-й минуте голом мог отметиться Дембеле, которому удался классный дальний удар в ближний угол, но Дибуш парировал. Затем у гостей прошла комбинативная атака с ударом одинокого Тринкау метров с 11-ти, но Франсишку не попал в дальний угол, а лайнсмен заметил офсайд. Через минуту с линии штрафной в левый нижний стрелял Пьянич, однако мяч прошел рядом с левой штангой. На 83-й минуте прилетел ещё один момент – это Пуч выбегал в контратаку 2-в-1 вместе с Дембеле, но вместо финального удара хавбеки заигрались при передачах друг другу.

Ференцварош ответил заблокированным ударом Лайдуни метров с 20-ти и замыканием Мака после подачи с левого фланга – Нето спокойно поймал мяч. Можна также отметить выход Харатина на последние десять минут. Игорь даже заработал угловой после удара из центра штрафной, но больше ничем не запомнился.

В конце концов, новых голов болельщики так и не увидели. Финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счётом 3:0, после которой каталонцы набрали 15 очков. Ференцварош остался последним с одним зачётным баллом в активе.