Барселона имеет миллиард долгов – масштаб катастрофы больше ожидания
Барселона попала в настоящую финансовую пропасть за годы правления Хосепа-Марии Бартомеу.
Как сообщает El Chiringuito TV, долги Барселоны уже составляют 1 млрд евро. Из них "блаугранас" должны вернуть только банкам 300 млн.
"Я не хочу дестабилизировать Барселону", – потенциальный президент клуба оценил шансы Неймара воссоединиться с Месси
Клуб уже просит отсрочить все выплаты кредиторам и клубам, поскольку многие из трансферов осуществлялись в рассрочку.
Напомним, летом Барселона могла продать Лионеля Месси, в контракте которого прописана астрономическая сумма отступных – 700 млн евро, однако ни один из клубов не может позволить себе такой трансфер.
"Вся моя семья заплакала": первое интервью Месси после скандального решения – аргентинец уничтожил руководство Барсы