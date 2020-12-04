Как сообщает El Chiringuito TV, долги Барселоны уже составляют 1 млрд евро. Из них "блаугранас" должны вернуть только банкам 300 млн.

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Клуб уже просит отсрочить все выплаты кредиторам и клубам, поскольку многие из трансферов осуществлялись в рассрочку.

Напомним, летом Барселона могла продать Лионеля Месси, в контракте которого прописана астрономическая сумма отступных – 700 млн евро, однако ни один из клубов не может позволить себе такой трансфер.

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