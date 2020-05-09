"Месси – вершина, но Марадона – это другой мир": обладатель "Золотого мяча" сделал свой выбор между двумя аргентинцами

Фабио Каннаваро поделился мыслями о роли легенд сборной Аргентины в мировом футболе.

"Я очень уважаю Месси, для нового поколения он один из лучших. Но Марадона другой, потому что тогда футбол был другим. Соперники его сильно били, но он всегда оставался на ногах, он был крутым.

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Месси – вершина, но Марадона – это другой мир. Я никогда не сравниваю его с другими игроками. Я никогда не видел Пеле, но я смотрел на Марадону, в течение семи лет я видел каждую его игру. Он не один из лучших, он лучший", – заверил Каннаваро в интервью Sky Sports.

Добавим, что будущий обладатель "Золотого мяча-2006" учился в академии Наполи, когда Марадона приводил клуб к сенсационным титулам чемпиона Серии А.

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