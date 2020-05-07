Кумир Марадоны подвергся нападению воров – легендарный футболист находится в коме

Бывший аргентинский футболист Тринче Карлович попал в больницу с травмой головы.

Томас Карлович, которого больше знают как Тринче, подвергся нападению на улице своего родного Росарио. 74-летний мужчина ехал на своем велосипеде, когда его остановили двое преступников ударили палкой по голове, украли транспортное средство и скрылись, сообщает Infobae.

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По словам сына Тринче, легендарный футболист попал в больницу уже без сознания и сейчас находится в состоянии комы. Вред нанес не только удар палкой, но и падением на тротуар. Отмечается, что Карлович не в первый стал жертвой грабителей – похожим образом у него уже украли четыре велосипеда, но раньше обходилось без столь значительных физических травм.

К слову, Карлович стал легендой благодаря выступлениям за Росарио и Кордову. Много аргентинцев именно Тринче считают лучшим игроком страны за всю историю. Даже Диего Марадона признался, что восхищался игрой полузащитника, и называет его своим кумиром.

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