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"Мессі – вершина, але Марадона – це інший світ": володар "Золотого м'яча" зробив свій вибір між двома аргентинцями

9 травня 22:40 640 Читать на русском
"Мессі – вершина, але Марадона – це інший світ": володар "Золотого м'яча" зробив свій вибір між двома аргентинцями
Марадона та Мессі / Reuters

Фабіо Каннаваро поділився думками щодо ролі легенд збірної Аргентини у світовому футболі.

"Я дуже поважаю Мессі, для нового покоління він один з найкращих. Але Марадона інший, тому що тоді футбол був іншим. Суперники його сильно били, але він завжди залишався на ногах, він був крутим.

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Мессі – вершина, але Марадона – це інший світ. Я ніколи не порівнюю його з іншими гравцями. Я ніколи не бачив Пеле, але я дивився на Марадону, протягом семи років я бачив кожну його гру. Він не один з найкращих, він найкращий", – запевнив Каннаваро в інтерв'ю Sky Sports.

Додамо, що майбутній володар "Золотого м'яча-2006" навчався в академії Наполі, коли Марадона приводив клуб до сенсаційних титулів чемпіона Серії А.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Італія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Наполі Наполі Фабіо Каннаваро Фабіо Каннаваро Дієго Марадона Дієго Марадона
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