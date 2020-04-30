Марадону, злого гения Украины и других звезд обвинили в договорняке – несколько лет спустя они разрушили нашу мечту

Бывший игрок сборной Аргентины Оскар Руджери разродился сенсационным признанием о матче, который предшествовал Чемпионату мира 1994 Диего Марадона и Давор Шукер якобы договорились о договорном поединке между своими национальными командами.

Хорватия и Аргентина в июне 1994 года решили провести товарищеский матч в рамках подготовки к Мундиалю последней. Тот спарринг носил нечистый характер, убеждает чемпион мира-1986, экс-защитник Реала, который успел взять золото Примеры за единственный сезон в Мадриде. Руджери некогда проигрывал Днепру, а теперь до сих пор входит в топ-10 по количеству матчей в составе сборной Аргентины (97), опережая Серхио Ромеро и того же Марадону. Абсолютно легендарный футболист решил раскрыть тайное прошлое, запятнав не одну мировую суперзвезду.

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Оскар принял участие в телешоу "90 минут футбола". Когда вместе с ним в виртуальном эфире выступил знаменитый экс-форвард сборной Уругвая (больше него в этой команде забили только Суарес и Кавани) Диего Форлан, обеих спросили о матчах сомнительного характера, которые те помнят. В частности, речь шла об игре отбора ЧМ-2002 между уругвайцами и аргентинцами, когда ничья 1:1 устроила обе стороны. Бывший снайпер Атлетико и Манчестер Юнайтед заверил, что ничего об этом не знает, мол, не играл тогда. Диего ответил встречным вопросом к Руджери, и тот не удержался.



Хорватия – Аргентина, видео товарищеского матча, 1994 год

На дворе был бурный 1994-й. Не только сборная Украины не имела права играть в отборе к американскому Чемпионату мира после развала империи. Похожую ситуацию переживала Хорватия, которая до определенного времени не была самостоятельным членом ФИФА, а лишь частью Югославии. Поэтому тогдашний форвард испанской Севильи Давор Шукер мог только мечтать об официальных матчах своей страны. "Сколько у нас было таких подозрительных матчей? Я помню только один. Против Хорватии", – неожиданно выпалил Руджери.

Севилья была последней остановкой великого Диего Армандо в Европе. После скромного багажа кубковых титулов в Барселоне и итальянского доминирования с Наполи аргентинец перебрался в Андалусию. Там Марадона и познакомился с Шукером. Лучший бомбардир в истории сборной Хорватии тогда еще не знал, что дальше его ждет Реал, а конкретнее – победа в финале ЛЧ, золото чемпионата Испании и борьба с Роналдо за звание снайпера сезона в Примере. Он еще не оформил дубль в матче отбора Евро-1996 против Украины (4:0), но уже забивал нашим в товарищеской встрече (3:1).

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И да, еще не принял участие в поединках плей-офф ЧМ-1998, которые поставили крест на мечтах Йожефа Сабо и целого поколения "сине-желтых" поехать на большой турнир. Лужный, Головко, Дмитрулин, Косовский, Скрипник, Попов, Михайленко, Калитвинцев, Беженар, Кривенцов, Ателькин, Максимов, Гецко... Ну, и отложил поход Шевченко с Ребровым, которые за 10 дней до того разорвали Барсу в Лиге чемпионов (4 :0). Злой гений сборной Украины уступил нашим только 1 раз, но тем подарком команда Конькова воспользоваться никак не могла, ведь дарила очки налево и направо – даже Словения и Литва отобрали 8 баллов.

Выигрышная ничья в Киеве открыла Шукер путь на Чемпионат мира 1998, где он выиграл не только командную бронзу, но и индивидуальную Золотую бутсу как единственный, кто забил 6 голов в турнире. Для кого-то роковое фиаско, для других – пиковый момент карьеры. Но это все будет потом, а тогда Давор решил сыграть в закулисные игры, если верить Руджери. Аргентина приехала в Загреб после изнурительного турне. Эквадор, Израиль – это была еще та подготовка к Мундиалю. Но какие же имена пожаловали в столицу Хорватии. Диего Симеоне, Габриэль Батистута, Клаудио Каниджа, Нестор Сенсини, Ариель Ортега. И, конечно, герои нашей истории Руджери и Марадона.

Но ведь и Хорватия не лыком шита. "Я помню, у них тогда была страшная команда. Бобан, Шукер, блондин из Реала Просинечки – все вышли играть. А мы были мертвы после дороги, едва держались на ногах, ведь играть нужно было на следующий день. Диего играл вместе с Шукером в Севилье, они хорошо знали друг друга. Прошел обмен ударами, пока мы не сказали: "Давайте не нападать друг на друга. Мы мертвые". Так они договорились не атаковать. Тот матч вообще не нужно было проводить, учитывая время".

После признания Руджери Шукеру пришлось реагировать. Президент Хорватского футбольного союза категорически отрицает все обвинения. Мол, он действительно разговаривал с Марадоной, но единственной темой было организовать поход на могилу хорватского баскетболиста Дражена Петровича, которого Диего уважал как спортсмена. Если тот матч и носил договорной характер, то игроки хитрили очень умело – требовательная хорватская публика (на игру пришли 38 тысяч зрителей) не простила бы откровенной клоунады.

Руджери с иронической улыбкой ответил, не боится ли преследования прокуроров: "Конечно, с таким количеством проблем, которые навалились у них здесь, сейчас еще возьмутся за тот матч против Хорватии". Как видим на немногочисленных сохранившихся видео, команды создали не один острый момент, который мог закончиться голом, хотя промахи в пустые ворота или из близких расстояний настораживают. Интересно, что из той команды только 3 хорвата не взяли бронзу ЧМ-1998 спустя 4 года после странного матча с аргентинцами – Туркович, Еркан и Юрчевич.

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