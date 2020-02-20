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Месси – о Роналду: У Реала замечательные игроки, но Криштиану забивает по 50 мячей за сезон

11:03 160 Читати українською
Месси – о Роналду: У Реала замечательные игроки, но Криштиану забивает по 50 мячей за сезон
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото из открытых источников

Аргентинский нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси поделился мыслями относительно ухода форварда Криштиану Роналду из мадридского Реала.

"С уходом Роналду Реал потерял огромное количество голов. Было очевидно, что это произойдет рано или поздно. При этом Криштиану дает команде много других важных вещей.

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Я уже говорил, что его голы воспринимаются как нечто обыденное. У Реала замечательные игроки, но он забивает по 50 мячей за сезон", – рассказал Месси в интервью изданию Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду покинул Реал летом 2018 года, перейдя в Ювентус за 117 млн ​​евро. В текущем сезоне 35-летний португалец за свой клуб забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах.

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