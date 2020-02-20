Мессі – про Роналду: У Реала чудові гравці, але Кріштіану забиває по 50 м’ячів за сезон

Аргентинський нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі поділився думками щодо відходу форварда Кріштіану Роналду з мадридського Реала.

"З відходом Роналду Реал втратив величезну кількість голів. Було очевидно, що це станеться рано чи пізно. При цьому Кріштіану дає команді багато інших важливих речей.

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Я вже говорив, що його голи сприймаються як щось буденне. У Реала чудові гравці, але він забиває по 50 м’ячів за сезон", – розповів Мессі в інтерв’ю виданню Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Роналду покинув Реал влітку 2018 року, перейшовши в Ювентус за 117 млн євро. У поточному сезоні 35-річний португалець за свій клуб забив 24 голи і віддав 3 результативних передачі у 29 матчах у всіх турнірах.

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