toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Барселона наняла компанию, чтобы запятнать репутацию собственных звезд в соцсетях – большой скандал

15:30 63 Читати українською
Барселона наняла компанию, чтобы запятнать репутацию собственных звезд в соцсетях – большой скандал
Большой скандал в Барселоне / Marca

Руководство Барселоны инициировало проведение PR-кампании с целью запятнать репутацию бывших и нынешних игроков каталонского клуба.

Барселона наняла компанию I3 Ventures с целью ухудшить общественное мнение относительно игроков клуба, информирует Marca.

Лапорта нацелился на кресло президента Барселоны и видит скандального защитника союзником

Президент "блаугранас" Жосеп Бартомеу и члены совета директоров клуба хотели с помощью соцсетей улучшить свою репутацию среди фанатов клуба. Компания, которую наняла Барселона, руководит почти сотней аккаунтов в твиттере и фейсбуке. С 2017 года эти аккаунты публиковали посты, в которых критиковали Месси и его жену, Пике, Гвардиолу, Хави, Пуйоля, экс-президента Барсы Лапорту и других важных для истории клуба персон.

В частности, Месси досталось за затягивание переговоров о продлении контракта, а Пике раскритиковали за его участие в Кубке Дэвиса и активную общественную позицию.

Барселона подтверждает факт сотрудничества с компанией, услуги которой обошлись ей в 1 млн евро, но отрицает осведомленность о содержании этих сообщений.

К слову, очередные выборы президента Барселоны запланированы на 2021. Бывший президент Барселоны Жоан Лапорта в конце прошлого года заявил готов вернуться на должность руководителя "блаугранас".

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно

blog_ava
Топ-25 трансферів українців, які у новому році гратимуть в Європі – де шукати наших легіонерів
13:00
435
Теги
Испания Лионель Месси Лионель Месси Хави Эрнандес Хави Эрнандес Жерар Пике Жерар Пике Барселона Барселона Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Хосеп-Мария Бартомеу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
56
мин
Милан
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук