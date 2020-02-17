Барселона наняла компанию, чтобы запятнать репутацию собственных звезд в соцсетях – большой скандал

Руководство Барселоны инициировало проведение PR-кампании с целью запятнать репутацию бывших и нынешних игроков каталонского клуба.

Барселона наняла компанию I3 Ventures с целью ухудшить общественное мнение относительно игроков клуба, информирует Marca.

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Президент "блаугранас" Жосеп Бартомеу и члены совета директоров клуба хотели с помощью соцсетей улучшить свою репутацию среди фанатов клуба. Компания, которую наняла Барселона, руководит почти сотней аккаунтов в твиттере и фейсбуке. С 2017 года эти аккаунты публиковали посты, в которых критиковали Месси и его жену, Пике, Гвардиолу, Хави, Пуйоля, экс-президента Барсы Лапорту и других важных для истории клуба персон.

В частности, Месси досталось за затягивание переговоров о продлении контракта, а Пике раскритиковали за его участие в Кубке Дэвиса и активную общественную позицию.

Барселона подтверждает факт сотрудничества с компанией, услуги которой обошлись ей в 1 млн евро, но отрицает осведомленность о содержании этих сообщений.

К слову, очередные выборы президента Барселоны запланированы на 2021. Бывший президент Барселоны Жоан Лапорта в конце прошлого года заявил готов вернуться на должность руководителя "блаугранас".

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