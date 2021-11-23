"Какие ощущения от пребывания в одной раздевалке с Рамосом после Примеры? Сейчас уже ничего, но поначалу это было странно после стольких лет соперничества, когда мы были капитанами Барселоны и Реала, после стольких Класико, стольких стычек на поле.

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Но это осталось в Испании. Мы всегда очень уважали друг друга вне зависимости от соперничества. Быть с ним партнерами – это здорово. Он постепенно присоединяется к нам и, надеюсь, начнет играть как можно быстрее, потому что он будет основным футболистом, который поможет нам бороться за трофеи.

Я уже знал Серхио. Это правда, что мы никогда не были друзьями, но наши пути пересекались в Примере долгие годы, мы разговаривали больше одного раза. Я уже понимал, кто он. Сейчас, в Париже, мы общаемся чаще, и я вижу, что он отличный человек", – цитирует Месси Marca.

Напомним, Рамос летом присоединился к ПСЖ, перебравшись из Реала на правах свободного агента, но пока не дебютировал за парижан из-за травм.

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