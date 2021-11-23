"Які відчуття від перебування в одній роздягальні з Рамосом після Прімери? Зараз вже нічого, але спочатку це було дивно після стількох років суперництва, коли ми були капітанами Барселони та Реала, після стількох Класіко, стількох сутичок на полі.

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Але це залишилося в Іспанії. Ми завжди дуже поважали одне одного незалежно від суперництва. Бути з ним партнерами – це чудово. Він потрохи приєднується до нас і, сподіваюся, почне грати якнайшвидше, бо він буде основним футболістом, який допоможе нам боротися за трофеї.

Я вже знав Серхіо. Це правда, що ми ніколи не були друзями, але наші шляхи перетиналися в Прімері довгі роки, ми розмовляли більше одного разу. Я вже розумів, хто він такий. Зараз, у Парижі, ми спілкуємося частіше, і я бачу, що він чудова людина", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, Рамос влітку приєднався до ПСЖ, перебравшись з Реала на правах вільного агента, але поки не дебютував за парижан через травми.

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