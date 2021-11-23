"Справедливо ли клуб обошелся с Куманом? В Барселоне всегда несправедливы к тренерам. Так случилось и с Куманом, и Вальверде. Когда команда показывает плохие результаты, проще всего указать пальцем на тренера. Легче поменять его, а не игроков.

Месси вынес однозначный вердикт Барселоне после назначения Хави

Куман пришел в очень сложное для клуба время, когда ушли важные игроки, но он дал шанс многим молодым футболистам. Как я уже сказал, проще всего обвинить тренера. Такова их профессия, они это понимают", — цитирует Месси Marca.

Напомним, на место Кумана Барса назначила легенду блаугранас Хави Эрнандеса.

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