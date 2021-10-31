"Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, которые отвечают на его вопросы и сомнения. Возможно, Киммих подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист", – цитирует Меркель Sport1.de.

Киммих подорвал Германию отказом вакцинироваться – аргументы лидера Баварии

Напомним, игрок отказался от вакцинации от COVID-19 и озвучил свои аргументы в прямом эфире, из-за чего навлек на себя новую волну возмущения.

К слову, Киммих отыграл в 16 матчах за Баварию этого сезона, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

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