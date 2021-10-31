Меркель прокомментировала отказ Киммиха от вакцинации, отметив интересную черту футболиста
Отказ хавбека Баварии Йозуа Киммиха от вакцинации удивил канцлера Германии Ангелу Меркель.
"Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, которые отвечают на его вопросы и сомнения. Возможно, Киммих подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист", – цитирует Меркель Sport1.de.
Киммих подорвал Германию отказом вакцинироваться – аргументы лидера Баварии
Напомним, игрок отказался от вакцинации от COVID-19 и озвучил свои аргументы в прямом эфире, из-за чего навлек на себя новую волну возмущения.
К слову, Киммих отыграл в 16 матчах за Баварию этого сезона, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
Бавария позорно вылетела из Кубка Германии, пропустив 5 – дикий провал лучшей команды мира и мастер-класс Гладбаха