"Цікавими є мотиви, якими він виправдовує рішення. Є дуже хороші фактичні та загальнодоступні аргументи, які відповідають на його запитання та сумніви. Можливо, Кімміх подумає про це. Він відомий як дуже рефлексуючий футболіст", – цитує Меркель Sport1.de.

Кімміх підірвав Німеччину відмовою вакцинуватися – аргументи лідера Баварії

Нагадаємо, гравець відмовився від вакцинації від COVID-19 та озвучив свої аргументи в прямому етері, через шо накликав на себе нову хвилю обурення.

До слова, Кімміх відіграв у 16 матчах за Баварію цього сезону, у яких забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.

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