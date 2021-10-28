Кубок Германии, 1/16 финала

Боруссия М – Бавария – 5:0

Голы: Коне, 2, Бенсебайни, 15, 21 (пен), Эмболо, 51, 58

Бавария прекрасно начала сезон, а Боруссия М напротив застряла в середине таблицы Бундеслиги. Однако очные встречи команд часто дарят интригу. Глабах дома не проигрывал мюнхенцам более двух лет. Сегодня команды выставили оптимальные составы, несмотря на раннюю стадию Кубка Германии.

Стартовый шок от Гладбаха

У команды Ади Хюттера есть одна особенность – она прекрасно играет с топ-соперниками, но никакая против аутсайдеров. Причина в сильных и слабых сторонах. Боруссия обладает шикарным высоким прессингом, берет интенсивностью в переходных фазах и умело использует пространство для быстрых контратак. Идеальный набор качеств для матча с Баварией. Здесь "жеребцам" не приходится проходить статическую оборону.

Боруссия с первых секунд включила высокий прессинг и заставила мюнхенцев ошибаться. Хозяева запрессинговали левый фланг соперника, перехватили мяч и сразу забили. Быстрый гол на счету Коне. Гладбах нашел слабое место между Дэвисом и Эрнандесом и туда давил прессингом. Баварию просто не выпускали за центр поля.

Прессинг, прессинг, прессинг. Боруссия еще раз разорвала фланг Дэвиса – Хофманн обыгрался с Эмболо и нашел свободного Бенсебайни. На 15-й минуте влетел второй гол в ворота Баварии, а вскоре и третий. В этот раз "жеребцы" передачами в касание прошли противоположной бровкой, а Эмболо заработал пенальти, выиграв позицию у Эрнандеса. Бенсебайни реализовал 11-метровый.

Мастер-класс игры против Баварии

Боруссия устроила разгром до середины тайма, хотя могла еще до десятой минуты. Хофманн не реализовал выход один на один, удар Эмболо потянул Нойер. На этом этапе Баварии не было на поле. 8:2 по ударам (7:1 из пределов штрафной). Мюнхенцам даже не разрешали почувствовать мяч, почувствовать уверенность, не разрешали перейти в атаку.

Козыри Борусии идеально накладываются на слабости Баварии. У гостей не было шанса реализовать свое преимущество в классе. Это все напоминало прошлогодние матчи "жеребцов" против Шахтера в Лиге чемпионов. Только сегодня они были еще более мощными, не отпускали Баварии ни один эпизод. Ади Хюттер идеально подготовил Боруссию к этому матчу и грамотно распределил силы футболистов.

При счете 3:0 Гладбах отказался от высокого прессинга и перешел в средний плотный блок. Но главное, что хозяева сохранили концентрацию. Боруссия отдала мяч, однако контролировала каждый клочок поля, перекрывала лучшие линии передач, заставляла действовать неэффективно. Бавария начала находить зоны и строить комбинации, но соперник все равно до последнего доигрывал каждую атаку. Показательный момент с подкатом Скали, который в последний момент помешал Сане завершить хороший выпад.

Тотальный провал Упамекано

Упамекано – новый Боатенг для Баварии. Его передачи приносят много пользы, но команда никогда не застрахована от таких перфомансов, как сегодня. Упамекано провалился. Не раз, не два, не три. Пропустил Хофманна один на один, позволял с выгодных позиций бить Эмболо, отдавал катастрофические передачи.

Четвертый пропущенный – квинтэссенция всех бед француза. Не пошел на мяч, не нашел общий язык с Эрнандесом, проиграл позицию и борьбу Эмболо. Форвард Борусии без сопротивления загнал мяч между ног Нойеру. Упамекано сняли на 55-й минуте. И это было поздно.

Хотя его партнеры недалеко убежали. Дэвис, Эрнандес и Павар также привезли по моменту-два на свои ворота. Уже без Упамекано мюнхенцы обрезались на собственной половине – Нетц получил мяч и помог Эмболо оформить дубль. Бавария пропустила 5!

Бавария уже не лучшая в мире?

Мюнхенцы отлично смотрятся в этом сезоне, что и подтверждают результаты в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Результаты могут обманывать? Могут. Но визуальное впечатление от игры Баварии подтверждало справедливость этих результатов.

Качественный и разнообразный комбинационный футбол с высокой интенсивностью, прессингом и реализацией лучших сторон футболистов. Все это остается с Баварией. Но теперь у скептиков есть аргументы. Бавария позорно вылетела из Кубка Германии.

Не прошло бесследно отсутствие Юлиана Нагельсманна. Главный тренер Баварии находится на изоляции после положительного теста на коронавирус. Некому не было криком у бровки разбудить футболистов, некому было оперативно вносить коррективы (Нагельсманн в этом мастер).

Во втором тайме Бавария наиграла на гол престижа: Гнабри, Мюллер и Станишич не реализовали свои шансы. Но не больше. Гол престижа – это все, что сегодня заслужила Бавария.