"У меня в Шахтере было много травм. Все начиналось неплохо: забивал, много играл. Я пришел к определенному тренеру (Луиша Каштру – прим .) Следующий чемпионат мы не выиграли и его решили поменять. Я получил травму, пришел другой тренер (Роберто Де Дзерби – прим .).

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Я с этой травмой борюсь, борюсь, но никак не могу вылезти в течение трех месяцев. Очень хотел вернуться и успеть на Евро-2020. С Андреем Шевченко был на связи, я говорил: "Чем смогу, тем помогу". Я пробовал, но не успел. Такая травма была, что нужно больше времени для восстановления.

Ко мне подошел Дарио Срна и сказал, что новый тренер на меня не рассчитывает. Я сказал, что я не могу сейчас уйти, потому что у меня травма. Так что остался с лета до зимы. У тренера какие-то свои планы, он не видит меня – это нормально. Я буду тренером, кто-то на меня тоже будет обижаться. Здесь не стоит обижаться, это футбол, он видит так.

Говорят, у меня были плохие отношения. Ну конечно, если тренер тебе уже сказал через кого-то, а мне лично. Но окей, это тоже приветствуется, что хотя бы передал. Я начал все равно тренироваться, доказывать, как любой футболист. Но я вижу, чувствую, что ко мне какой-то негатив все равно есть. Как будто у нас что-то произошло перед этим. Может, однажды были знакомы, не знаю. Может, я ему где-то пломбы выбил. Шучу.

Не беру сейчас близко к сердцу, не держу зла на него. Окей, это его выбор. Но было предвзятое отношение. Неважно, как бы я сыграл, тренировался – сделать везде виноватым" , – заявил Коноплянка на YouTube-канале Влады Седан .