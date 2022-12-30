"Сборная Украины – это болезненная тема для меня. Я хотел сменить клуб (Шахтер – прим.), потому что не играл и собирался как можно скорее вернуться. Травмы залечил и нужно было идти куда-нибудь, где я буду играть. Думал перейду в чемпионат Австрии, там поиграю, чтобы вернуться в сборную. Тогда я еще не знал, кто станет тренером.

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Но перешел в Краковию, почему бы и нет – середнячок, сейчас помогу им, пойдем вверх, а там Лига Европы. В принципе, сейчас все так и идет, если получить еще несколько очков, мы окажемся в тройке. Думал, что наберу хорошую форму и вернусь в сборную, но пока там тишина. Хотя я бутсы на гвоздь не вешал.

Приезжал ли я к ребятам из национальной команды в Кракове? Нет. Больно. Я сказал, что приеду только тогда, когда вернусь в команду. А приезжать туда, где меня не ждут… Зачем? Пока разговоров не было. Окей, я долго не играл из-за травм. Я же не просто забросил, потому что на рыбалку пошел, на дискотеку или еще куда-то. Меня не было полгода, но не два года. Все видят, в какой я форме можно посмотреть игры", – сказал Коноплянка в интервью YouTube-каналу Влады Седан.

Отметим, что Евгений в общей сложности сыграл 86 поединков за сборную Украины, отличившись 21 голом. Последний раз выходил в составе "сине-желтых" 3 сентября 2020 в матче Лиги наций со Швейцарией.

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