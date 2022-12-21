У украинских игроков было немало дел и без выступлений на чемпионате мира 2022 года.

Пока в Катаре гремели баталии сборных, у наших игроков был коротенький отдых и возобновление работы в клубах. Некоторые уже играют и даже забивают – например, Роман Безус и Андрей Ярмоленко.

Руслан Малиновский очень пристально следил за Мундиалем, а теперь может снова думать, не стоит ли бежать из Аталанты в январе. Зинченко и Коваленко вряд ли сменят прописку – они только восстановились от сложных травм в надежде помочь Арсеналу и Специи соответственно. Также в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол24" смотрите о юном герое, который вывел нас на Евро и закрепляется в Англии.

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