"У мене в Шахтарі було багато травм. Все починалося непогано: забивав, багато грав. Я прийшов до певного тренера (Луїша Каштру – прим.) Наступний чемпіонат ми не виграли і його вирішили поміняти. Я отримав травму, прийшов інший тренер (Роберто Де Дзербі – прим.).

Коноплянка покинув Шахтар заради збірної України – згадка про "синьо-жовтих" ледь не спровокувала сльозу

Я з цією травмою борюся, борюся, але ніяк не можу вилізти протягом трьох місяців. Дуже хотів повернутися та встигнути на Євро-2020. З Андрієм Шевченком був на зв'язку, я говорив: "Чим зможу, тим допоможу". Я намагався, але не встиг. Така травма була, що потрібно більше часу для відновлення.

До мене підійшов Даріо Срна та сказав, що новий тренер на мене не розраховує. Я сказав, що я не можу зараз піти, бо маю травму. Тож залишився з літа до зими. Я почав тренуватись, доводити щось, але бачив до мене негатив. У Де Дзербі було до мене упереджене ставлення. Не важливо, як я зіграв, тренувався чи ще щось, мене робили у всьому винним", – заявив Коноплянка на YouTube-каналі Влади Седан.

Голи Ярмоленка і Безуса, два значні повернення і 18-річний герой: що робили українці під час ЧС-2022