Суд Честера отклонил обращение адвокатов Бенжамена Менди об освобождении футболиста под денежный залог, сообщает Sky Sports.

Менди попал в тюрьму по подозрению в изнасиловании – Манчестер Сити сделал заявление

Это уже третий отказ об освобождении для для защитника Манчестер Сити, француз останется под стражей как минимум до 24 января. Напомним, Бенжамена обвиняют в 4-х случаях изнасилования, игрок попал за решетку в конце августа.

В прошлом сезоне Менди сыграл 20 матчей за "горожан", записав в свой актив 2 гола и ассист.

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