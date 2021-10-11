Менди останется в тюрьме – суд отклонил ходатайство об освобождении под залог
19:05 - Читати українською
Защитнику Манчестер Сити Бенжамену Менди не удалось выйти на свободу.
Суд Честера отклонил обращение адвокатов Бенжамена Менди об освобождении футболиста под денежный залог, сообщает Sky Sports.
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Это уже третий отказ об освобождении для для защитника Манчестер Сити, француз останется под стражей как минимум до 24 января. Напомним, Бенжамена обвиняют в 4-х случаях изнасилования, игрок попал за решетку в конце августа.
В прошлом сезоне Менди сыграл 20 матчей за "горожан", записав в свой актив 2 гола и ассист.
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