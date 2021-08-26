Менди попал в тюрьму по подозрению в изнасиловании – Манчестер Сити сделал заявление
Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди попал в секс-скандал, который может стоить ему карьеры.
Правоохранители Чешира отправили Бенжамена Менди в тюрьму по подозрению в 4-х случаях изнасилования в период с октября 2020-го по август 2021 года, сообщает официальный сайт местной полиции.
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Манчестер Сити объявил, что отстранил 27-летнего француза от клуба на время расследования, но от подробных комментариев воздержался. Полиция подтвердила, что истцы были старше 16 лет. Судебное заседание назначено на 27 августа.
Напомним, Менди конкурирует в Манчестер Сити с Александром Зинченко за позицию левого защитника. В прошлом сезоне АПЛ Бенжамен провел 13 матчей.
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