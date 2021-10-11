Суд Честера відхилив звернення адвокатів Бенжамена Менді про звільнення футболіста під грошову заставу, повідомляє Sky Sports.

Менді потрапив у в'язницю за підозрою у зґвалтуванні – Манчестер Сіті зробив офіційну заяву

Це вже третя відмова про звільнення для для оборонця Манчестер Сіті, француз залишиться під вартою як мінімум до 24 січня. Нагадаємо, Бенжамена звинувачують у 4-х випадках зґвалтування, гравець потрапив за грати наприкінці серпня.

У минулому сезоні Менді відіграв 20 матчів за "містян", записавши до свого активу 2 голи та асист.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста