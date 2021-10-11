Менді залишиться у в'язниці – суд відхилив клопотання про звільнення під заставу
Захиснику Манчестер Сіті Бенжамену Менді не вдалось вийти на волю.
Суд Честера відхилив звернення адвокатів Бенжамена Менді про звільнення футболіста під грошову заставу, повідомляє Sky Sports.
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Це вже третя відмова про звільнення для для оборонця Манчестер Сіті, француз залишиться під вартою як мінімум до 24 січня. Нагадаємо, Бенжамена звинувачують у 4-х випадках зґвалтування, гравець потрапив за грати наприкінці серпня.
У минулому сезоні Менді відіграв 20 матчів за "містян", записавши до свого активу 2 голи та асист.
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