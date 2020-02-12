Меликян оценил зимний сбор для Львова

Главный тренер Львова Егише Меликян прокомментировал ничью в контрольном матче против армянского Лори (1:1) и подвел итоги тренировочного сбора.

"Сегодня завершили сбор в Турции. Это был наш седьмой контрольный поединок, причем последние три дня были очень насыщенные – три матча подряд. Для нашего штаба крайне важно проверить силы на фоне Мариуполя. В этом спарринге мы выставили наш основной состав.

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Против армянской команды Лори играл наш второй состав. Сделано это было для того, чтобы все футболисты в обойме команды получили необходимую игровую практику. Доволен ли я итоговым счетом? Важно, что обошлось без травм. Заметно, что команда "наелась". Все таки мы долгое время находились на этом сборе.

Сейчас команда вернется домой, футболисты получат заряд позитива от общения с родными и близкими. Ну а дальше по плану – матч с Олимпиком. Всеми мыслями мы уже в этой игре. Нас ждет напряженный весенний этап чемпионата. Верю, что выполненная работа на зимних сборах не пройдет даром и весной команда будет выглядеть достойно", – поделился Меликян в комментарии официальному сайту Львова.

Напомним, первый официальный матч львовян в 2020 году запланирован на 23 февраля, соперником будет донецкий Олимпик.

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